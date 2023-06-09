‘Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali’ başladı

Ayvalık Belediyesi’nin katkıları, Sabancı Vakfı, çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen AIMA Müzik Festivali’nde, sanatseverler yaz sezonu boyunca toplam 12 konser dinleyecek. Dün başlayan ve 24 Eylül'e dek sürecek festivalin açılış konserini, Büyük Park Amfitiyatro’da O Da Tekfen Brass Band beşlisi verdi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sanatseverleri festival ile buluşturan Prof. Filiz Ali’ye teşekkür etti. Başkan Ergin, şöyle konuştu:

“Ayvalıklıları bu festivalde buluşturduğu için başta Filiz Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten Ayvalık'ı Ayvalık yapan değerler. Aslına baktığınız zaman yüzlerce değer var. Belki bin tane değer var diyebiliriz. Ama Ayvalık'ı Ayvalık yapan değerlerden biri de AIMA. 25’inci yılını kutluyor. Nice 25 yıllar inşallah. Çok güzel uluslararası etkinlikler Ayvalık'a ve AIMA’ya yakışır diye düşünüyorum. Biz de belediye olarak, başta AIMA olmak üzere, gerçekten Ayvalık'a değer katan bütün kurum ve kişilerin yanında olmaya da her zaman devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ve burada da bu etkinliğe katkı sunan, sponsor olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Ayvalıklılar klasik müziğe doyacaklar diye düşünüyorum. Çünkü şehrin her tarafına yayılacak etkinliklerimiz sezon boyunca da sürecek ve Ayvalık'ı Ayvalık yapacak etkinlikler olacak. Şimdiden iyi dinletiler ve iyi festivaller diliyorum.”

AIMA’nın kurucusu Prof. Filiz Ali de gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“9. Ayvalık Müzik Festivali'nin açılışı için bir araya geldik. Ama benim için ve sizler için de çok önemli olduğunu düşündüğüm Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin 25’inci yılını da kutluyoruz. Ve bu 25’inci yılı dolayısıyla açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın çok değerli elemanları bizlere çok güzel bir konser sunacaklar. 25 yıl boyunca büyük bir imeceyle çalıştık Ayvalık’ın pek çok insanı ile bir arada güzel işler yaptık. Onların desteklerini gördük. Hepinizin emeğiyle bugünlere geldik. Bunun için başta Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.”