Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 21 Haziran'da başlayacak

Seyir Derneği tarafından, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlecek Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 21-29 Haziran 2025 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimler, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın denize nazır bahçesinde her akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Yılın öne çıkan ve uluslararası festivallerde övgü toplayan filmlerinin yer aldığı program, Pablo Larraín imzalı "Maria" ile açılış yapacak. Angelina Jolie’nin Maria Callas’ı, Haluk Bilginer’in Aristotle Onassis’i canlandırdığı film, 1970’lerin Paris’inde geçen çalkantılı bir yaşam portresi sunuyor.

22 Haziran’da, Bob Dylan’ın gençlik yıllarını anlatan James Mangold yönetimindeki "A Complete Unknown", 23 Haziran’da ise Brezilya’daki askeri diktatörlük dönemini konu alan Walter Salles imzalı "I’m Still Here" seyirciyle buluşacak.

24 Haziran’da Pablo Agüero’nun yönettiği, Louis Garrel, Diane Kruger ve Vincent Cassel’ın başrollerinde yer aldığı "Saint-Ex", 25 Haziran’da ise Jesse Eisenberg’in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "A Real Pain" gösterimde olacak.

Berlin Film Festivali’nde ödüllerle öne çıkan, Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha imzalı "My Favourite Cake", 26 Haziran’da izleyiciyle buluşacak. Film, İran’da aşkı yeniden arayan yaşlı bir kadının hikâyesini merkezine alıyor.

27 Haziran’da Charles Aznavour’un yaşamını anlatan, Tahar Rahim’in başrolde olduğu "Monsieur Aznavour", 28 Haziran’da ise Bong Joon-ho imzalı bilim kurgu ve kara mizah türündeki "Mickey 17" gösterilecek.

Etkinlik, Edward Berger imzalı ve Papa seçimlerinin perde arkasına ışık tutan politik dram "Conclave" ile 29 Haziran’da sona erecek.

Etkinlik boyunca izleyicilere ücretsiz kahve ikramı yapılacak. 21 Haziran’a kadar sürecek ön satış döneminde bilet fiyatı 250 TL, 21-29 Haziran arasında ise hem internetten hem de kapıdan 270 TL'den satılacak.