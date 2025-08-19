Ayvalık açıklarında 42 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından Midilli Adası'na doğru yol alan lastik bot durdurularak içerisindeki 42 kaçak göçmen yakalandı.

20250819aw520780-0.jpg

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 42 göçmene, burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

42 kaçak göçmen daha sonra yasal işlemler yapılarak Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

