Ayvalık açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ayvalık açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 kaçak göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 36 kaçak göçmen yakalandı.

Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 56 kaçak göçmen Ayvalık’ta karaya çıkartıldı ve haklarında yasal işlemler başlatıldı. Düzensiz göçmenler insani yardımın sonrasında İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.

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