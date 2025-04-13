Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Atatürk’ün yolundan gitmeye devam ediyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık'a gelişinin 91’inci yılı törenle kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ülkemizin dört bir yanı düşman tarafından paylaşılan ve yok olup gitmekteyken bir ulusu küllerinden var eden, ülkemizin batıdaki örnek ilçesi Ayvalık’ımızı ziyaret eden ve bu anlamda tek örnek aldığımız Atatürk’ün yolundan gitmeye, onun devrim ve ilkelerini yaşatmaya devam ediyoruz, sonsuza kadar da yaşatacağız" dedi.

Ulu Önder Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91'inci yılı dolayısıyla düzenlenen program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Atatürk'ümüzün arasında tarihte koparılmaz bağlar vardır. İşte; 91 yıl önce bugün: Ulu Önder, yanında Birinci Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ve İkinci Ordu Müfettişi İzzettin Paşa olduğu halde 13 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Ayvalık'a geldi. 91 yıl önce, bugün Ayvalık’ı ziyaret eden, kentimizi ve hemşehrilerimizi ziyaretiyle onurlandıran ve bizleri bugün o anlamlı ziyareti nedeniyle gururlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık’a 13 Nisan Caddesi’nin başlangıcına otomobiliyle yanaşmış, Ayvalıklılar büyük bir sevinç yumağı oluşturmuş ve Ata’nın etrafını büyük bir coşkuyla sarmış. Ulu önderin yürümesi için, Ayvalıklılar yol boyuna bir kırmızı halı sermişse de Atatürk, emir vererek halıyı kaldırmış ve vatandaşlarla birlikte yürüyerek kent merkezine gitmeyi tercih etmiştir. Yol boyunca yürüyen ve Belediye binasına kadar vatandaşlarla sohbet eden Atatürk’ü görebilmenin büyük coşkusu kentimizin dört bir yanında hissedilmiş.

"HEMŞEHRİLERİMLE AYNI YOLDA BÜTÜNLEŞEREK VE EL ELE VEREREK YAPACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Ülkemizin dört bir yanı düşman tarafından paylaşılan ve yok olup gitmekteyken bir ulusu küllerinden var eden, ülkemizin batıdaki örnek ilçesi Ayvalık’ımızı ziyaret eden ve bu anlamda tek örnek aldığımız Atatürk’ün yolundan gitmeye, onun devrim ve ilkelerini yaşatmaya devam ediyoruz, sonsuza kadar da yaşatacağız. Bizler de tüm çalışanlarımızla birlikte, görevimiz süresince daha güzel bir Ayvalık için, daha da iyiye erişmeye çalışıyoruz ve bunu değerli Ayvalıklı hemşehrilerimle aynı yolda bütünleşerek, ve el ele vererek yapacağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda tek örnek aldığımız lider 91 yıl önce kentimize adımını atan, bizlere bugün de aynı gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir.

Bizim gibi kenti için gecesini gündüzüne katan yerel yöneticilere, ülkesi adına emek verenlere düşen görev de bize bu duyguyu yaşatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek almak olmalıdır. Ayvalık halkı sonsuza kadar Atasına bağlı kalacak, onun izinde yürüyecek ve onun kentimizi şereflendirdiği 13 Nisanları da en güzel günü olarak anmaya devam edecektir.

"Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz"

Atatürk'ün hangi kenti ziyaret ettiğinden çok, aslında hangi kentin Atatürk'ün izinden gittiği önemlidir. Bu kentte yaşayanlar daima Atatürk'ün izinden/yolundan gitmiştir, bugün de yarın da gitmeye devam edecektir. Her 13 Nisan’da olduğu gibi, Bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşatan, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz. 91 yıl önce buraya adımını atan, bizleri bugün de onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun vatan sevgisi, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen direncidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşattığı için.

Kuruluşun ve Kurtuluşun destanını yazan ve bunu devrimleri ile taçlandıran, Cumhuriyet ruhunu ve ateşini Anadolu’nun her karışına ulaştıran ve taşıyan Atatürk, Kuvayı Milliye Kahramanları: Milli Mücadelede ilk kurşunun kenti Ayvalık’ımıza iyi ki gelmiş, hoş gelmiş. O gün için şartlar ne kadar sıkıntılı ise üstesinden gelmeyi başarmış Ata'mızın sadece yürüdüğü yolun değil; memleket için izlediği yolunda ardından giderek; ne kadar çalışmamız gerekiyorsa; memleketimiz, halkımız, Ayvalık’ımız için ve Atatürk’e verdiğimiz sözler gereği; elimizden ne geliyorsa sonuna kadar çalışacağız. Her zaman Atatürk’ün izinde olacağız. O’nu saygı ve minnetle anıyoruz, ruhu şad olsun, emanetine sahip çıkıyoruz, huzur içinde uyusun.”