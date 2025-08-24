Ayvalık Belediyesi’nin “Karikatür Atölyesi” yoğun ilgi

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklar için bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Karikatür Atölyesi” yoğun ilgi gördü. Karikatürist Murat Asın’ın ikinci kez gerçekleştirdiği atölye çalışmasına onlarca çocuk katıldı.

Bu yıl 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde minik sanatçılarla buluşan Murat Asın, üç gün boyunca karikatür çizmenin temel tekniklerini öğretirken çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına da rehberlik etti.

Etkinliğin en renkli durağı ise çocuklar için özel olarak hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev oldu. Çocuklar burada hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de hayal dünyalarını çizgilere aktardı.

Tüm çocukları atölye çalışmalarına katılmaya davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tatilinizi atölye çalışmalarında değerlendirin, yaşamınıza yeni sayfalar açın" dedi.