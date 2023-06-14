Ayvalık'da haşereyle mücadelede drone ile yapılacak

Ayvalık Belediyesi, ilçedeki sivrisinek ve larva sorununun çözümü için insansız hava aracı olan dronelarla çalışıyor. Dronela ilaçlamada ilk gün Nikita Deresi, Sarımsaklı ve Badavut’taki durgun sular ve sulak alanlar ilaçlandı.

Ayvalık'da haşereyle mücadelede drone ile yapılacak

Ayvalık Belediyesi’nin haşereye karşı başlattığı mücadele kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar ile devreye sokulan dronelar keşif ve ilaçlama yapıyor. Standart ilaçlamada ulaşılamayan gölet ve bataklık benzeri yerler baştan sona hava desteğiyle ilaçlanıyor.

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, ilçenin yapı itibarıyla sivrisinekle mücadelenin kolayca yapılabileceği bir yer olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Ama buna rağmen iklim değişikliğine bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sivrisineğin bu yıl Ayvalıklı hemşerilerimizi rahatsız ettiğini gördük. Bu yüzden, bu yıl standart yoğun mücadelenin yanında farklı yöntemler de deniyoruz. Sivrisinek üreten dereler, su birikintileri ve tüm noktalar temizleniyor, ilaçlanıyor. Fakat üzerinde ilaçlama yapılamayan bölgelere ulaşmak için de drone temin ettik. Drone aracılığıyla ilaçlama yapılmayan yer kalmıyor. Ümidimiz odur ki bu yıl da bu sorun ortadan kalkacak. Bunun için çalışıyoruz. En etkili ilacı alıp, sinekle mücadeleyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuzda. Biz, neredeyse her gün ilaçlama yaptık. Eskiden larva dönemi mart ayının sonu, nisan başı olurdu. Mart ayında ciddi mücadele edilip larva imha edildiğinde sinek az olurdu. Ama bu yıl, uzmanlardan da aldığımız bilgi doğrultusunda, değişen iklim koşulları tüm ülke de bundan etkilemiş durumda. Larva dönemi farklı aylara yayıldı. Bu nedenle sivrisinekle mücadele de zorlaştı. Onun için biz de bu yıl da daha fazla çalışıyoruz. Daha etkili ilaçlarla mücadeleye devam ediyoruz.”

Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Erdoğan’ı Mehmet Şimşek için kimlerin ikna ettiği ortaya çıktı Ekonomi
Erdoğan’ı Mehmet Şimşek için kimlerin ikna ettiği ortaya çıktı
Beşiktaş'a 19'luk süper yetenek: Enes Tepecik Spor
Beşiktaş'a 19'luk süper yetenek: Enes Tepecik
Kadına sokak ortasında dayak Güncel
Kadına sokak ortasında dayak
Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı Spor
Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı
Mahkeme Mustafa Üstündağ hakkında son kararını verdi Magazin
Mahkeme Mustafa Üstündağ hakkında son kararını verdi
Ceren ne demek? Ceren isminin anlamı nedir? Keşfet
Ceren ne demek? Ceren isminin anlamı nedir?
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı Dünya
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı