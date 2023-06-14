Ayvalık'da haşereyle mücadelede drone ile yapılacak

Ayvalık Belediyesi’nin haşereye karşı başlattığı mücadele kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar ile devreye sokulan dronelar keşif ve ilaçlama yapıyor. Standart ilaçlamada ulaşılamayan gölet ve bataklık benzeri yerler baştan sona hava desteğiyle ilaçlanıyor.

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, ilçenin yapı itibarıyla sivrisinekle mücadelenin kolayca yapılabileceği bir yer olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Ama buna rağmen iklim değişikliğine bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sivrisineğin bu yıl Ayvalıklı hemşerilerimizi rahatsız ettiğini gördük. Bu yüzden, bu yıl standart yoğun mücadelenin yanında farklı yöntemler de deniyoruz. Sivrisinek üreten dereler, su birikintileri ve tüm noktalar temizleniyor, ilaçlanıyor. Fakat üzerinde ilaçlama yapılamayan bölgelere ulaşmak için de drone temin ettik. Drone aracılığıyla ilaçlama yapılmayan yer kalmıyor. Ümidimiz odur ki bu yıl da bu sorun ortadan kalkacak. Bunun için çalışıyoruz. En etkili ilacı alıp, sinekle mücadeleyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuzda. Biz, neredeyse her gün ilaçlama yaptık. Eskiden larva dönemi mart ayının sonu, nisan başı olurdu. Mart ayında ciddi mücadele edilip larva imha edildiğinde sinek az olurdu. Ama bu yıl, uzmanlardan da aldığımız bilgi doğrultusunda, değişen iklim koşulları tüm ülke de bundan etkilemiş durumda. Larva dönemi farklı aylara yayıldı. Bu nedenle sivrisinekle mücadele de zorlaştı. Onun için biz de bu yıl da daha fazla çalışıyoruz. Daha etkili ilaçlarla mücadeleye devam ediyoruz.”