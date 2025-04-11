Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ rekor kırdı

Tecrübeli teknik adam profesyonel liglerde mevcut takımında en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda bulunuyor. Amatör ligde devraldığı Kırmızı-beyazlıları 2022'de profesyonel lige çıkaran, son iki sezonda 3'üncü Lig'de Play-Off oynattığı takımını bu yıl son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle koşar adım şampiyonluğa taşıyan 50 yaşındaki Yıkılmazdağ, kulüpte aralıksız 4 yıl 8 ayı geride bıraktı.

Mehmet Yıkılmazdağ'ın ardından profesyonel liglerde şu an en uzun süre görevde kalan isim 2 yıl 9 ayla Galatasaray'ı Süper Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğuna taşımaya çalışan Okan Buruk oldu. Ayvalıklı olup dev rakipleri arasında düşük bütçeyle kurduğu memleketinin takımıyla 2'nci Lig'in kapısına dayanan Mehmet Yıkılmazdağ, 2007'den beri neredeyse tüm kariyerini Ayvalıkgücü'nde geçirdi. Yıkılmazdağ, Kırmızı-beyazlı takımı daha önceki görevi döneminde de 2013'te 3'üncü Lig'e çıkarmıştı.