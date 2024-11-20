Ayvalık’ta 8 düzensiz göçmen yakalandı! 2 organizatöre tutuklama

Kaynak: İHA
Ayvalık’ta 8 düzensiz göçmen yakalandı! 2 organizatöre tutuklama

Balıkesir Ayvalık'ta polis tarafından yapılan çalışmada Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 8 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 8 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi görevlilerince Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada; kıyı şeridini kullanarak illegal geçiş yapmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. 2 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çekildi, suç geliri olarak değerlendirilen 18 bin TL paraya el konuldu. Olayla ilgili kaçak geçişi organize eden İ.A.(39) ve M.D (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Haberler
Bahçeli’nin son konuğu Ankara kulislerini salladı. Kimse bunu beklemiyordu
Bahçeli’nin son konuğu Ankara kulislerini salladı. Kimse bunu beklemiyordu
Icardi'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Taraftarların sevgisi ile moral buluyor
Icardi'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Taraftarların sevgisi ile moral buluyor
Belaruslu kardeşler sağ bulundu. 4 gündür kayıplardı
Belaruslu kardeşler sağ bulundu. 4 gündür kayıplardı
Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Muharrem İnce'yi kızdıran Mansur Yavaş detayı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Muharrem İnce'yi kızdıran Mansur Yavaş detayı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından Yenidoğan Çetesi'ne beddua
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından Yenidoğan Çetesi'ne beddua