Ayvalık'ta Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı: Vatandaşlar engelledi

Ayvalık'ta kimliği belirsiz bir şahıs balyozla Atatürk Anıtı'na saldırdı. Çevredeki yurttaşların engellediği şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Çevredekiler, şahsa ellerindeki süpürge ve çöp kovalarıyla müdahale etti. Daha sonra büstten indirilen şahıs, polisin olaya müdahale etmesinin ardından şahıs gözaltına alındı.

BALIKESİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.

M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olayın ardından şu açıklamayı yaptı:

Şahsa ellerindeki süpürge ve çöp kovalarıyla vuran vatandaşlar daha sonra yere düşen kişiye tekme attı. Araya polisin grdi ve şahıs gözaltına alındı.

Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir.

Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir.

Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecek. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet.