Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nin, Cennet Tepesi mevkiine çıkan rampa öncesindeki dönel kavşakta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü kadın ile bir çocuk yaralandı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin yardımıyla ambulanslara alınan 2 yaralı, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.