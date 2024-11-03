Ayvalık’ta Bulutsuzluk Özlemi fırtınası esti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası, ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından düzenlenen Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç Yaşam Merkezi Sahnesi'nde yaklaşık 4 bin kişiye konser veren Bulutsuzluk Özlemi, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Nejat Yavaşoğulları; halen daha dillere pelesenk olan; Sözlerini Geri Alamam, Uçtu Uçtu, Tepedeki Çimenlik, Rüzgâr, Yine Düştük Yollara, Acil Demokrasi, Bağdat Kafe, Yaşamaya Mecbursun ve Güneye Giderken gibi şarkılarını kalabalık izleyici topluluğuyla birlikte coşkuyla seslendirdi.