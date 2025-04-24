Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Balıkesir Ayvalık’ta E-87 karayolunda bir otomobil sürücüsü traktöre çarptı. Kazada traktörde bulunan Emine Çınar olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü olan eşi N.Ç ile otomobil sürücüsü M.H.K yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun Telli Kavak mevkiinde seyir halinde olan Nevzat Çınar yönetimindeki 16 U 7661 plakalı traktöre, Mustafa Hulki Kaya yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan Emine Çınar olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü olan eşi Nevzat Çınar ile otomobil sürücüsü Mustafa Hulki Kaya yaralandı.

Kazada yarananlar Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulanslara teslim edilerek Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sağlandı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Emine Çınar'ın yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ayvalık’ta feci kaza: Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 2 yaralı

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