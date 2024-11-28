Ayvalık’ta jandarma ekipleri 3 insan kaçakçısı, 1 düzensiz göçmen yakaladı

Kaynak: İHA
Ayvalık’ta jandarma ekipleri 3 insan kaçakçısı, 1 düzensiz göçmen yakaladı

Balıkesir Ayvalık'ta, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen götürmek isteyen 3 insan kaçakçısı ile 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen götürmek isteyen 3 insan kaçakçısı ile 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan planlı istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iki panelvan araç takibe alındı

Jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 3 insan kaçakçısı ve 1 Suriyeli düzensiz göçmen yakalanırken, 2 araç ve 1 şişme bot ile 4 pompaya el konuldu.

Yakalanan Suriyeli göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilirken, operasyonda yakalanan 3 insan taciri ise gözaltına alındı.

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