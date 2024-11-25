Ayvalık’ta kaçak göçmen operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayvalık’ta kaçak göçmen operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 Afganistan uyruklu kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklara para karşılığı yardım eden iki kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmadan kaçak göçmen operasyonu...Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım ettikleri tespit edilen 2 insan kaçakçısı jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadasında bulunan ormanlık alan, koylar ve koylara çıkan patikalarda devriye gezen jandarma ekipleri ormanlık alan girişinde Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçma hazırlığında olan 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısını kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda; düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 adet kamyonet ve 1 adet otomobile ele konuldu.

Yakalanan 2 insan kaçakçısı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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