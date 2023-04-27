Ayvalık’ta Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 83. yılına özel etkinlik

ANKA'da yer alan haberde, Atölye Kültür Sanat’ın organizasyonuyla ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak etkinlikte; panel, söyleşi ve tematik film gösterimi Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde yapılacak.

Köy Enstitüsü araştırmacısı ve yazar Hayrettin Filiz moderatörlüğünde 28 Nisan'da (yarın) gazeteciler Sedef Kabaş, Yaşar Aydın ve siyaset bilimci Dr. Ali Mert Taşcıer'in konuşmacı olarak katılacağı ‘Köy Enstitüleri Aydınlığından Günümüz Karanlığına’ başlıklı panel yürütülecek. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, 29 Nisan günü saat 16.00'da ‘Kuruluşundan, Kapatılışına Köy Enstitüleri’ başlıklı söyleşisi ile tarihi gerçekleri bir kez daha gözler önüne serecek. Aynı günün akşamında saat 20.00'de ‘Yarım Kalan Mucize’ filmi ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Son olarak 30 Nisan günü saat 16.00'da ise toplum bilimci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar ‘Köy Enstitüleri'nin Toplumsal Yansımaları’ adlı söyleşi ve sonrasında imza etkinliği ile Ayvalıklılar ile buluşacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, üç yıl önce yaşama geçirdikleri ‘Fikir ve Sanat Günleri’nin üçüncüsünü geniş bir katılımla düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “28 Nisan günü başlayacak olan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek olan etkinlikte birbirinden değerli, kamuoyunun yakından tanıdığı önemli düşün insanları Ayvalıklarla buluşacak; bu buluşmaya herkesi bekliyoruz” dedi.