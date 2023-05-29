Ayvalık’ta Milli Mücadele’nin ilk kurşunu anıldı

172'nci Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın milli mücadelede düşmana ilk kurşunu atışının 104. yıl dönümü anısına Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından Alibey (Cunda) Adası'nda Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

”Milli Mücadele’nin ilk kurşununun, 28 Mayıs 1919 günü Ayvalık’ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığı bir tarihi gerçektir. Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile üç neferimiz şehit oldular, onları da saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayvalık’ta bu ilk kurşun atılırken Gazi Mustafa Kemal Paşa daha Kurtuluş Savaşı’nı başlatmamıştı, kongreler yoluyla halkı örgütleme faaliyetine daha girişmemişti, daha ufukta milli mücadeleyi yürütecek olan istiklal ordusu cephelerde görünmemişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha kurulmamıştı. Atatürk 19 Mayıs günü Samsun’a çıkmış, ilk meşaleyi yakmış, örgütleniyordu. Bu yüzden Ayvalık’ta atılan bu ilk milli mücadele kurşununun önemi, anlamı ve onuru çok büyüktür. Ayvalık bu şanlı sayfada, ismini altın harflerle tarihimize kazımıştır. Bunun gururunu yaşıyoruz, yüreğimizde taşıyoruz.

29 Mayıs 1919’da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk kurşun bir ulusa umut olmuştur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu direnç, bu vatan sevgisi, bu milli birlik şuuru bulunduğumuz toprakların onurudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bölgeye Yarbay Ali Çetinkaya’yı göndermesinin ne kadar stratejik ve ne kadar önemli bir hamle olduğunu anlıyoruz. Milli mücadelemiz sırasında Türk ulusunu yok etme anlayışı üzerine başlatılan savaşta, Yarbay Ali Çetinkaya tarafından düşmana ilk kurşun 104 yıl önce bugün atıldı. Bugün, Ayvalıklıların ve Türk ulusunun onurlarına sahip çıktıkları kahramanlık günüdür. Destan yazılan bu günde Ayvalık’ın kahraman insanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Türk ulusunun şanlı tarih sayfalarında, öylesine önemli şehirler, kasabalar, beldeler vardır ki, onların isimleri olmadan Türk tarihini düşünmek mümkün olamaz. Ayvalık’ta da atılan ilk kurşun Türk tarih sayfalarında destansı bir kahramanlığın adı olmuştur.

15 Mayıs 1919’da İzmir, ardından Manisa kısa sürede işgal edildi. Ve sonunda 26 Mayıs 1919'da, Yunan gemileri Ayvalığa, 172. Alayın kontrol ettiği bölgeye yanaştılar. Ayvalık’ın işgali yaklaşmıştı. 29 Mayıs 1919’da bundan tam 104 yıl önce perşembe günü şehrimize Yunan ordusu ayak basmaya başladı. İşte o anda, 172. Alay Kumandanı Yarbay Ali Çetinkaya, ülkesinde tutsak yaşamamak, vatan ve onurunu korumak için silahına sarıldı. Ali Çetinkaya’nın işgale karşı koyuşu, İlk kurşunu atışı, Türk ulusunun vicdanına ve namusuna sahip çıkmak demekti. İlk kurşun direnişi, Millî Mücadele ateşinin yakılmasında 104 yıldır unutulmayan çok önemli bir rol oynadı. İlk kurşun Türk ulusunun direnişini başlatmış Ayvalık’tan çevreye dalga dalga yayılmış ve yeni cephelerin oluşmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. 29 Mayıs 1919’da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya ve birliği tarafından ilk kurşunun atılmasından sonra, Türk ulusu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde tam 3,5 yıl emperyalizme direnerek, vatanı düşmandan temizlemiş ve Ayvalık’ımız Yunan işgalinden 15 Eylül 1922’de kurtulmuştur.

Bugün de bizimle birlikte bu coşkuyu paylaşan herkese, buradan Ayvalık’tan, Cumhuriyet Meydanı’ndan sesleniyorum. 29 Mayıs 1919’un acı işgal gününü unutmayalım, ama 15 Eylül 1922 Ayvalık'ın kurtuluş gününü de daima bir bayram, bir şenlik, bir şölen olarak kutlayalım ve bugünü hiç unutmayalım. İlk kurşunun atılışının 104’üncü yıldönümünde, ulusu için gözlerini kırpmadan yaşamlarını feda eden, geleceklerini hiçe sayan Ayvalıklı kahramanlarımız Seyit Beyleri, Haydar Niyazi, Cavit, Ali Beyleri, İnce Efe, Kır Ağaları ve diğer adsız kahramanlar ile millî kahraman, Yarbay Ali Çetinkaya'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. İyi ki buradaydılar, iyi ki vardılar ve o makûs talih değiştirerek bugünlere gelmemize sebep oldular. Ay yıldızlı bayrağımızın altında başımız dik yürüyorsak o günkü mücadelelerin eseridir. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. Yineliyorum, iyi ki bu toprakların evlatlarıyız.”