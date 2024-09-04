Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir Ayvalık’ta iki otomobilin karıştığı kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında; Ayvalık’ın Cunda bölgesinde Alibey Adası yeni yol üzerinde 35 AR 349 nolu otomobil ile 34 CRK 784 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu her iki aracın da savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Korkunç kazada her iki aracı sürücüsü oldukları öğrenilen C.D. ve H.D. isimli vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalede bulu7nulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazaya dair inceleme devam ediyor.

Son Haberler
Narin’i bulmak için özel ekip gönderildi. 12 dakikanın sırrı araştırılıyor
Narin’i bulmak için özel ekip gönderildi. 12 dakikanın sırrı araştırılıyor
Toroslar'da yetişiyor her derde deva oluyor. Hasadı başladı
Toroslar'da yetişiyor her derde deva oluyor. Hasadı başladı
Devlet Bahçeli’ye kim geri adım attırdı
Devlet Bahçeli’ye kim geri adım attırdı
Trabzonspor Amedspor'la masaya oturacak
Trabzonspor Amedspor'la masaya oturacak
ChatGPT'ye yeni sesler ekleniyor
ChatGPT'ye yeni sesler ekleniyor