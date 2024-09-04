Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiler kapsamında; Ayvalık’ın Cunda bölgesinde Alibey Adası yeni yol üzerinde 35 AR 349 nolu otomobil ile 34 CRK 784 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu her iki aracın da savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Korkunç kazada her iki aracı sürücüsü oldukları öğrenilen C.D. ve H.D. isimli vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalede bulu7nulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazaya dair inceleme devam ediyor.