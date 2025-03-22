Ayvalık’ta yazlıkçıların korkulu rüyası yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayvalık’ta yazlıkçıların korkulu rüyası yakayı ele verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yazlık evler ile bir kamu kurumuna girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Ç, polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde 3 ayrı eve girerek, değerli ziynet ve eşyalar çaldığı belirlenen bir kişi Ayvalık Polisi tarafından takibe alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince teknik takibe alınan S.Ç. isimli şahıs, Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada, polis ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yasal işlemlerin ardından Ayvalık Adliyesi'ne çıkarıldı.

Adliyede yapılan duruşmanın ardından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü; ilçede suç ve suç unsurlarının yanı sıra mala ve kişilere yönelik işlenen suçlara karşı yapılan mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ayvalık’ta yazlıkçıların korkulu rüyası yakayı ele verdi

Son Haberler
Yaren Leyleğin fotoğrafına Avrupa’dan ödül! Birinci oldu
Yaren Leyleğin fotoğrafına Avrupa’dan ödül! Birinci oldu
Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı
Jorge Jesus’tan Ali Koç’a büyük sitem: Mourinho’ya yaptığını bana yapmadı
Jorge Jesus’tan Ali Koç’a büyük sitem: Mourinho’ya yaptığını bana yapmadı
Bursa'da arıza yapan araç alev topuna döndü
Bursa'da arıza yapan araç alev topuna döndü
Fatih Tekke gözüne Gürcü oyuncuyu kestirdi
Fatih Tekke gözüne Gürcü oyuncuyu kestirdi