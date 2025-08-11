Ayvalık’ta yeşil alanlar 7/24 koruma altında

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun en yoğun döneminde dahi kentin dört bir yanında çalışmalarını devam ettiriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hem kent estetiğini hem de çevre temizliğini korumak amacıyla vatandaşlara "Atmayalım ki Ayvalık temiz kalsın" çağrısında bulundu.

"ATMAYALIM Kİ AYVALIK TEMİZ KALSIN"

Kuru ot temizliği, budama işlemleri ve çevreye gelişigüzel bırakılan bahçe atıklarının toplanması için 7 gün 24 saat mesai yapan ekipler, Ayvalık’ın doğal güzelliklerini korumak için özveriyle çalışıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, "Atmayalım ki Ayvalık temiz kalsın" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeşil alanlarda, parklarda ve şehrin tüm noktalarında çalışmaya devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları ve yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

