Ayvalık'ta zeytinin ulaşım yolları keşfedildi

Kaynak: ANKA
Ayvalık'ta zeytinin ulaşım yolları keşfedildi

Ayvalık Alan Başkanlığı, zeytinin toplandığı bölgeden yük hayvanları aracılığıyla fabrikalara taşındığı dönemde kullanılan yolların tespit edilmesi amacıyla alan gezisi gerçekleştirdi.

Ayvalık Alan Başkanlığı, zeytinin taşındığı yolların tespit edilmesi amacıyla alan gezisine çıktı.

Saha çalışması sırasında, Ayvalık Yönetim Planı Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Hasan Sercan Sağlam, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personeli Levent Karakoç ve Yerel Tarih Araştırmacısı Taylan Köken çalışmaya destek verdi.

"TÜKETİM ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞMEKTEYDİ"

Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın, "Günümüzde endüstri mirası olarak adlandırdığımız döneminin önemli bir endüstri kenti olan Ayvalık’ın bu kapasitesinin oluşmasında ana etken hiç kuşkusuz bölgedeki verimli zeytin ağaçlarının varlığıdır. Ayvalık’ın doğusunda konumlanan alandan elde edilen mahsül, kent merkezindeki fabrika ve atölyelere taşınarak öncelikle zeytinyağı üretimi ile sonrasında sabun gibi ardıl üretimlerle yepyeni tüketim ürünlerine dönüşmekteydi. Bu bağlamda bölgeden elde edilen zeytinlerin kente taşınması ayrı bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

8i.jpeg

9i9i.jpeg

iu.jpeg

Son Haberler
CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi: Sağlığı kötüleşirse sorumlusu sensin
CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi
Aslanın öldürülmesi gerekli miydi? veterinerlerden açıklama
Aslanın öldürülmesi gerekli miydi? veterinerlerden açıklama
Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...
Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...
Kocaelispor'a dev destek
Kocaelispor'a dev destek
Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!
Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!