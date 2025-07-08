Ayvalık'ta zeytinin ulaşım yolları keşfedildi

Ayvalık Alan Başkanlığı, zeytinin taşındığı yolların tespit edilmesi amacıyla alan gezisine çıktı.

Saha çalışması sırasında, Ayvalık Yönetim Planı Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Hasan Sercan Sağlam, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personeli Levent Karakoç ve Yerel Tarih Araştırmacısı Taylan Köken çalışmaya destek verdi.

"TÜKETİM ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞMEKTEYDİ"

Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın, "Günümüzde endüstri mirası olarak adlandırdığımız döneminin önemli bir endüstri kenti olan Ayvalık’ın bu kapasitesinin oluşmasında ana etken hiç kuşkusuz bölgedeki verimli zeytin ağaçlarının varlığıdır. Ayvalık’ın doğusunda konumlanan alandan elde edilen mahsül, kent merkezindeki fabrika ve atölyelere taşınarak öncelikle zeytinyağı üretimi ile sonrasında sabun gibi ardıl üretimlerle yepyeni tüketim ürünlerine dönüşmekteydi. Bu bağlamda bölgeden elde edilen zeytinlerin kente taşınması ayrı bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.