MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2’nci açılım sürecinde son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda AKP-MHP-DEM üyelerinin oylarıyla İmralı’ya gitme kararı çıkmıştı.

'MECLİS'E ÇAĞIRAN ŞAHIS BU ADAMI İPTEN DÖNDÜRDÜ'

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş Yozgat il kongresinde divan başkanlığı yaptı. Söz alan Taş, komisyonun İmralı’ya gitmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

Öcalan’ın idama mahkum edildiğini söyleyen Taş, “Bu adam bundan yargılandı, Türk mahkemeleri idama mahkum etti, Türk halkı bu adamı idama mahkum etti ama yine bunu Meclis'e çağıran şahıs sayesinde bu adam idamdan, ipten döndü. Zaten veresiye nefes alan bir adama, zaten Türk milleti ona hayatını bahşetti. İmralı'da ömrünün sonuna kadar yaşayacak bir adama şimdi de diyoruz ki umut hakkı vereceğiz. Niye umut hakkı vereceğiz? Neden vazgeçti?” ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN BAŞ AKTÖRÜ OLDUĞU BİR SENARYOYU ÇİZİYORLAR'

Sevr Barış Antlaşması’na da atıfta bulunan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zat-ı muhteremde onların hiçbiri de yok. Ama inatla ve ısrarla Meclis'i de bunun içine katarak nedense Abdullah Öcalan denen caniyi Türk devleti ile eş tutup, onu aklayıp onu bu toplumun içine bir şekilde karıştırma politikaları var. Çünkü 100 yıl önceden, belki 200 yıl önceden bu topraklar üzerinde emperyal güçlerin Sevr Barış Anlaşması'nda da gördüğümüz uygulamaya çalıştığı planlar hala devam etmekte. Onlar hala bu bölgede İsrail'in baş aktörü olduğu bir senaryoyu çiziyorlar. Gayet de muvaffak bir şekilde ilerliyor gözüküyorlar. O konuda Türkiye'nin de üzerine düşen görevi Abdullah Öcalan'a vermişlerdi. Zaten Irak'ın kuzeyinde bir terörist kamp kuruldu.”