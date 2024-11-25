Ayyüce Türkeş MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'i doğum gününde andı! Milliyetçi partilerden vefa ittifakı geldi

Başbuğ Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş sosyal medya paylaşımında babası için, “Türk siyasi hayatının hikayesi en zor anlatılacak liderlerinden olan Başbuğ Alparslan Türkeş, takvim kişiliğinden ziyade tarihi bir şahsiyettir. Başbuğ Türkeş, hayatını ideallerine adamış; ideallerini de hayatına geçirebilmiş bir kişiliktir. Doğum günün kutlu olsun Başbuğum” dedi.

Ayyüce Türkeş ayrıca yine sosyal medya hesabından kendisini seslendiği bir video da paylaştı.

MHP’nin kurucu efsane lideri Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğum günü başta İYİ Parti, MHP olmak Milliyetçi camiada mesajlarla anıldı.

İşte o mesajlar:

Müsavat Dervişoğlu:

“Biz O’nun sayesinde;

Dava sahibi olmayı,

Davamıza inanmayı,

İnandıklarımıza adanmayı,

Adanmışlıkla direnmeyi,

Direnerek bilenmeyi,

Ve daha küçük bir çocukken hayatın kucağında,

Adam olmayı öğrendik!

Ad günün kutlu olsun Başbuğum!..

Fatihalar senin için…”

MHP Genel Merkezi:

“Doğumunun 107. Yılında Kurucu Genel Başkanımız, Merhum Başbuğumuz #AlparslanTÜRKEŞ’i rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.”

Tuğrul Türkeş:

“Türk milletine adanmış bir ömürle nesiller boyu müstesna izler bırakan, aziz hatırası ve mukaddes davasıyla yolumuzu aydınlatmaya devam eden merhum babam, ‘Başbuğ’ Alparslan Türkeş’i doğumunun 107. yıl dönümünde saygı, rahmet ve hasretle yâd ediyorum.”

Suat Başaran:

“107. Yılında, bize öğrettiğin ve bizim küçük dünyamıza sığdırdığın büyük Turan hayallerini görmeye devam ediyoruz...

Ad günün kutlu olsun Başbuğum…”

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş Türk asker, siyasetçi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı. Türkeş, 1969-1981 ve 1993-1997 yılları arasında MHP'nin genel başkanlığını sürdürmüştü.

Türkeş, 25 Kasım 1917'de Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde doğmuştu. Aslen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden gelen bir ailenin çocuğu. 1933'te ailesiyle birlikte Lefkoşa'dan ayrılarak İstanbul'a taşınmış ve 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olmuştu.

Türkeş, 1938'de Harp Okulu'nu bitirdikten sonra piyade astesmeni olarak askerlik yapmaya başlamıştı. 1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girmiş ve buradan teğmen rütbesiyle mezun olmuştu.

Türkeş, 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 yıllarında Tükiye genel seçimlerinde milletvekili olarak Meclise girmişti. 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) kurmuş ve bu partinin ilk genel başkanı olarak görev yapmıştı. Türkeş, 1975-1977 ve 1977-1978 yılları arasında Suleyman Demirel'in başbakan yardımcılığında yer almıştı.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etmişti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmakta.