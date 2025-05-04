Ayyüce Türkeş Taş'a babasının kabrinde saldırı! İYİ Parti'de olağanüstü toplantı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında katıldığı programdan sonra, babasının mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Türkeş ve beraberindeki heyet, bir grubun saldırısına uğradı. Ayyüce Türkeş, olaydan sonra uzun süre kabir alanında abluka altında kaldı.

İYİ PARTİLİ YÖNETİCİLER BİR ARAYA GELİYOR

Saldırı sonrası İYİ Parti'den açıklama yapıldı. İYİ Partili yönetici ve milletvekilleri genel merkezde bir araya gelecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'a babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı üzerine, bugün saat 11.00'de genel merkez ek binada Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya gelecektir."

TÜRKEŞ: KORUMAMI VE ŞOFÖRÜMÜ YUMRUKLADILAR

Türkeş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uğradığı saldırıyı anlattı.

Türkeş, "Bugün 3 Mayıs Türkçüler günü. Bu vesileyle babamın mezarını ziyaret ettim. Geldim ve bir baktım arabayla içeriye sokmuyorlar. Sonra yürüyerek girmek isterken arkamı bir döndüm benim korumamı ve şoförümü yumrukluyorlar. Ben bunun neden yapıldığını anlamış değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş’in mezarı. Türkeş halka mal olmuş bir insandır. Onu herkes ziyaret edebilir. Hele ki Alparslan Türkeş’in siyaseten doğmasına neden olmuş böyle bir günde 3 Mayıs Türkçüler gününde herkes onu ziyaret edebilir. Bu mezarda kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi biri varsa da bu Türkeş ailesidir. İnşallah böyle bir şey daha yaşanmaz, buraya gelen kimse geri gönderilmez" ifadelerini kullandı.

Ayyüce Türkeş’e Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırı!