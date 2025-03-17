Ayyüce Türkeş'ten bu fotoğrafa çarpıcı yorum... DEM MHP'yi ziyaret etti

Bahçeli ile başlayan İmralı süreci son olarak PKK’nın kendini şartlı olarak lağvetmesiyle son bulmuştu. Süreç içerisinde rol alan İmralı heyeti ise partilileri dolaşmaya başladı. DEM Parti heyeti, sürece önemli katkı veren MHP’yi bugün ziyaret etti. Ziyarete ilişkin verilen fotoğrafa en çarpıcı yorum İYİ Parti Milletvekili ve MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’ten geldi. Türkeş, “Fevkalade geçen bir toplantıdan, fevkalade bir fotograf….” dedi.

DEM’DEN MHP’YE ZİYARET

DEM Parti heyeti Meclis’te MHP’yi ziyaret etti. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığından dolayı yer almadı. Bahçeli’nin yerine 3 isim heyette yer aldı. Heyette; MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu yer aldı.

DEM Parti’de; Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü, Milletvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Sırrı Süreyya Önder heyette bulundu.

HATİMOĞULLARI: SAĞLIK KOŞULLARI ELVERSEYDİ O DA BU GÖRÜŞMEDE OLACAKTI

Hatimoğulları ziyarete ilişkin, “Biz bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık koşulları elverseydi o da bu görüşmede olacaktı. Fakat yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz” dedi. MHP tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AYYÜCE TÜRKEŞ’TEN EN ÇARPICI YORUM

Bahçeli tarafından bir dönemlerde meclise girmesine karşı çıkılan DEM Parti ile MHP fotoğraf karesinde ölümsüzleşti. Fotoğrafa ise MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş’ten geldi. Türkeş, “Fevkalade geçen bir toplantıdan, fevkalade bir fotograf….” ifadelerini kullandı.