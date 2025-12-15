TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü oturumda milletvekilleri arasında sert bir tartışma çıktı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında yaşanan gerginlik, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan komisyona İYİ Parti'nin üye vermemesi ve İmralı Adası'na PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden AKPi, MHP ile DEM Parti milletvekillerine yönelik tepkiler üzerine başladı.

Tartışma sırasında Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti sıralarına dönerek teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması taleplerine tepki olarak şu sözleri sarf etti:

"Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek."

Oturumda tansiyonun yükselmesiyle Genel Kurul'da polemik yaşandı.