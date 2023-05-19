AZ Alkmaar taraftar grubu West Ham'lı futbolcuların ailelerine saldırdı. Maçta ortalık karıştı

Editör: Hamza Özalkuş

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında AZ Alkmaar, sahasında West Ham United'ı konuk etti.

2-1'in rövanşında maçı 1-0 kazanan İngiliz ekibi West Ham, finale yükseldi.

Pablo Fornals'ın 90+4'te attığı gol sonrası ortalık karıştı.

TARAFTARLARDAN AİLELERE SALDIRI

AZ Alkmaar taraftar grubui West Ham'lı futbolcuların ailelerini olduğu bölüme giderek saldırıda bulundu.

Bu saldırı sonrası West Hamlı futbolcular taraftar grubunu ayırmak için tribüne daldı.

Bir süre ortalık karışırken, güvenlik güçleri olayı ayırmakta güçlük çekti.

ANTONIO TRİBÜNE DALDI

West Ham United'ın golcüsü Antonio, aileleri korumak için tribüne atladı.

O anlar sosyal medyada gündem haline geldi.