AZ Alkmaar, Roma'yı 1-0 yendi: Troy Parrott yıldızlaştı

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AZ Alkmaar, Roma'yı 1-0 yendi: Troy Parrott yıldızlaştı

Roma, Avrupa Ligi umutlarını son maça bıraktı. AZ Alkmaar karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet, temsilcinin moralini bozarken, Troy Parrott’ın golü Hollanda ekibine zaferi getirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2024/25 sezonu grup aşamasında oynanan maçta, AZ Alkmaar, kendi sahasında AS Roma’yı 1-0 mağlup etti. Hollanda temsilcisinin galibiyet golü, Tottenham Hotspur’dan kiralık olarak forma giyen Troy Parrott’tan geldi. Roma, bu mağlubiyetle grupta üst sıralara tırmanma şansını son maça bıraktı.

Karşılaşmaya sakatlıkları devam eden Lorenzo Pellegrini ve Bryan Cristante’den yoksun çıkan Roma, Serie A’da altı maçlık yenilmezlik serisiyle Hollanda’ya gelmişti. AZ Alkmaar’da ise Kees Smit cezasını tamamlayarak sahalara döndü; ancak Kristijan Belic ve Sam Westerveld sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

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HEYECAN DOLU MAÇIN DETAYLARI

Roma, ilk yarıda Paulo Dybala’nın önderliğinde pozisyonlar üretmeye çalıştı. Dybala’nın, Angelino’nun sol kanattan yaptığı ‘rabona’ ortasına gelişine vurduğu şut az farkla auta çıktı. Öte yandan, AZ Alkmaar savunmasının lideri Jordy Clasie, kritik müdahaleleriyle Roma’nın tehlikeli ataklarını engelledi.

Maçın kırılma anı, 80. dakikada yaşandı. Jordy Clasie’nin pasıyla başlayan atakta David Moller Wolfe sol kanattan etkili bir orta yaptı ve Troy Parrott, ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu. Roma’nın genç oyuncusu Matias Soulé’nin son dakikalardaki çabaları da sonuçsuz kaldı ve Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı.

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SON MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu sonuçla Roma, grupta kritik bir konuma geldi. Bir puan farkla AZ Alkmaar’ın gerisinde kalan İtalyan ekibi, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Takım, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde bu hayal kırıklığını telafi etmeye çalışacak.

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