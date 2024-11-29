AZ Alkmaar Teknik Direktörü'nden Fenerbahçe camiasını çıldırtacak açıklama. Galatasaray maçı sonrası konuştu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray ile 1-1 beraber kalan AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, iki Türk takımının oyununu kıyasladı. Martens'in açıklamaları Fenerbahçe camiasını kızdıracak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak grupta önemli bir adım atan AZ Alkmaar’ın Teknik Direktörü Maarten Martens, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Martens, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oyun tarzını kıyaslayarak Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekebilecek ifadelerde bulundu. Özellikle Galatasaray’ın oyun anlayışıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler, sarı-lacivertli camiayı oldukça kızdıracak gibi görünüyor.

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AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup ederken, 5. haftada Galatasaray’a karşı ise 1-1’lik skorla berabere kalmıştı. Martens, her iki Türk kulübüyle oynadıkları maçları kıyaslayarak, Galatasaray’ı daha riskli ve etkili bir takım olarak nitelendirdi.

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BERABERLİĞE SEVİNDİ

Galatasaray’ın oyun planı hakkında, “Galatasaray, Fenerbahçe’den daha fazla risk alıyor ve gol atmaya daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Bu sözler, Fenerbahçe taraftarları için oldukça sert bir eleştiri olarak algılanabilir. Martens, Galatasaray’ın fiziksel anlamda daha güçlü bir takım olduğunu da belirtti. Ayrıca, sarı-kırmızılı takımın stoperlerinin hızlı ve güçlü olduğunu vurguladı. Teknik direktör, “Galatasaray, Fenerbahçe’ye göre daha fazla koşan ve tempoyu yüksek tutan bir takım” ifadelerini kullandı.

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Bu açıklamalar, özellikle Fenerbahçe’nin savunma zaaflarına işaret ediyor gibi görünse de Martens, genç oyuncularının performansından da oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

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AZ Alkmaar, Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği 3-1’lik galibiyetle büyük bir başarıya imza attı. Martens, bu zaferin ardından, “Fenerbahçe’ye karşı çok iyi bir oyun sergileyerek 3 puanı aldık. Ancak Galatasaray’a karşı berabere kalmamız da bizim için önemli bir sonuç” şeklinde konuştu.

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Hollanda ekibinin teknik direktörü, takımlarının genç ve istekli oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, rakiplerine karşı zorluk çıkarabildiklerini söyledi.

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