Az attı, öz attı! Galatasaray'ın 4000 gururu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray mücadelenin 36'ıncı dakikasında Eren Elmalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Bu golle kariyer rekoru kıran Eren Elmalı aynı zamanda Galatasaray tarihinin 4000. golünü kaydetti.

SANİYELER İÇİNDE FARKI 2'YE ÇIKARDI

Eren Elmalı'nın ikinci yarının başlama vuruşundan saniyeler sonra hem kendisinin hem de takımının 2. golünü atarak farkı 2'ye çıkardı.

KARİYER REKORU KIRDI

Daha şimdiden kariyer sezonunu yaşayan milli sol bek Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maçta 3 golle etkileyici bir istatistiğe imza attı.

Eren Elmalı bu sezona kadar forma giydiği 135 maçta sadece 1 gol atabilmişti.