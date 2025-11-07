Almanya’da çalıştığı hastanede tedavi gören 10 hastayı öldüren hemşire müebbet hapis cezası aldı. Würselen kentindeki bir hastanede çalışan hemşire Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında gece vardiyasında çalışırken çoğunluğu yaşlı ve yatalak olan hastalara ağrı kesici ya da sakinleştirici iğne yaptı.

Mahkeme yüksek ilgiye ihtiyaç olan hastalardan rahatsız olan hemşirenin iş yükünü azaltmak için hastalara iğne yaptığını belirtti. İsmi açıklanmayan hemşire 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu ve müebbet hapis cezası aldı.

Savcıların ‘tanrıyı oynamakla’ suçladığı hemşire eğitimini 2007 yılında tamamlarken 2020 yılından bu yana ise Würselen kentindeki hastanede çalışıyordu.

Geçen yıl tutuklanan hemşirenin işlediği başka suç olup olmadığı araştırılıyor. Savcılık başka kurbanların da olup olmadığını araştırmak için mezar açma çalışmalarına başladı. Hemşirenin işlediği başka suçların da tespit edilmesi durumunda yeniden dava açılacak.

Müebbet hapsi cezası alan hemşire karara itiraz edebilecek.

Almanya'da müebbet hapis cezası alan kişiler, 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra salıverilebiliyor. Ancak mahkeme "suçun ağırlığını" gerekçe göstererek bunun önünü alacak bir karar açıkladı.

BU İLK DEĞİL

Almanya'da bundan önce de benzer bir vaka yaşanmıştı. 2019 yılında eski hemşire Niels Högel, Almanya'nın kuzeyindeki iki hastanede 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunup müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 1999-2005 yılları arasında gözetimi altındaki hastalara ölümcül dozda kalp ilacı verdiğini tespit etti.

Högel'in Almanya'nın yakın tarihinde en fazla kişiyi öldüren katil olduğuna inanılıyor.