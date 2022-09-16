Az kişinin bildiği bu işlemi yapanlar trafik cezalarında %25 indirim kazanıyor! İşte, indirimli ödeme şartı

Trafikte araç kullanan birçok sürücü, bazen farkında olmadan bazen bilerek kuralları ihlal ediyor. Böyle durumlarda devreye giren trafik cezalarının indirimli ödeme şartları, birçok kişi tarafından araştırılıyor. Tabii trafik cezalarını erken ve indirimli ödemenin bazı şartları bulunuyor. İşte, trafik cezasını indirimli ödemenin şartları...

TRAFİK CEZASINI İNDİRİMLİ ÖDEME ŞARTLARI

Trafik cezası yiyen sürücüler, cezanın ücretini erken yatırmak isterse devlet tarafından indirim uygulanıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken şey, cezanın size tebliğ edildiği tarih. Sunulan bu avantajdan yararlanmak için cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde ödeme yapmanız gerekiyor. Yine de bu indirim, bazı trafik cezalarını kapsıyor. İndirimli ödeme yapabileceğiniz trafik cezalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Belirtilen hız sınırlarına uymamak

- Alkollü araç kullanmak

- Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak

- Ehliyetsiz araç kullanmak

- Plakasız bir araç ile trafiğe çıkmak

- Yasak olan yerlerde sollama yapmak

- Kırmızı ışıkta geçmek

-Emniyet şeridini ihlal etmek

- Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

- Yolculuk sırasında emniyet kemerini takmamak

TRAFİK CEZASI İNDİRİMİNİN YÜZDESİ NE KADAR?

Cezanızı 15 gün içerisinde öderseniz tutarın %25'lik kısmı size indirim olarak uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden sonraki 15 günü 1 gün bile aşarsanız bu indirimden yararlanamazsınız. Ayrıca trafik cezanızı bir aydan fazla süre içerisinde ödemezseniz ceza tutarınıza her ay %5 faiz oranı eklenir.

Peki, trafik cezasını indirimli şekilde ödemeye karar verdiniz. Ödemeyi nereye yapabilirsiniz? İşte, konuyla ilgili detaylar...

TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezasını tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içerisinde farklı kanallar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Trafik cezalarını ödeyebileceğiniz kanalları şu şekilde belirtebiliriz:

- Anlaşmalı banka şubeleri ya da ATM'ler

- Bankaların telefon bankacılığı hizmeti

- Bankaların cep şubeleri

- PTT şubeleri

- Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası

- Vergi daireleri (Aracın plakasına kesilen trafik cezaları için.)