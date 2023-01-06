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Kur Korumalı Mevduatta son gelişme. Az önce açıklandı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında bugüne kadarki hem oran hem de miktar olarak en sert düşüş yaşandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:06
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Az önce açıklandı.Kur Korumalı Mevduatta son gelişme

Kur Korumalı Mevduatta son gelişme. Az önce açıklandı
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Kur Korumalı Mevduata ilgi azaldı. Nedeni ise belli. Merkez Bankası'na Arap ülkelerinden gelen dolarlar sonrası kur yatay bir seyir izliyor. Dolar kurunun 2022 sonunda 2 ay boyunca 18.60-18.70 aralığında olması Korumalı Mevduat (KKM) ürününe hem ilgiyi azalttı hem de vadesi dolan hesaplarda yenileme oranlarını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre 30 Aralık haftasında toplam KKM hesapları 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya düştü. 2022'nin son haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık düşüş yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlanmıştı.

Son yaşanan düşüş hem miktar hem de oran olarak KKM'deki en sert gerileme oldu. KKM hesaplarındaki toplam miktar 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

21 Ekim'den bu yana ise KKM'de yukarı ve aşağı yönlü haftalık değişimlerin hepsi yüzde 1 oranının altında yaşanmıştı.

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VatandaşMustafa
6.01.2023 15:06
Kasa tamtakır, $ borçları öteleniyor, araplardan gelen paralar kur çıkmasın diyerek piyasaya pompalanıyor. Peki araplardan $ kesilirse, büyük ihtimalle moratoryum ilan edilecek, döviz kuru tutulamayac  
 
pepe
6.01.2023 14:17
bende ağustaos ayında 110 bin tl kur korumalı mevduaat hesapına yatırdım 4 ayda bana getirisi 35000 bin oldu pişmanım yatırdığıma  
 
ddyy
6.01.2023 14:10
KKM : Fakirin parasının zengine verilmesi hesabı. Fakire nasıl olsa sabır ve şükretmesi öğretildi.  
 
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