Az uyumak aşının etkisini azaltır mı?

Geceleri 6 saatten az uyumanın özellikle genç erkeklerde aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığı belirlendi.İşte ayrıntılar…

KAYNAK: AA
Az uyumak aşının etkisini azaltır mı?

Editör: Naim Arıoğlu

Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, grip ile hepatit A ve B aşılarını olmuş kişilerin bulgularını içeren 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, tekrar analiz etti. Bu kapsamda, sağlıklı yetişkinler için önerilen 7 ila 9 saat arasında uyuyan ve 6 saatten az uyuyanların antikor tepkileri karşılaştırıldı.Buna göre, 6 saatten daha az uyumanın erkelerde aşıların bağışıklık üzerinde etkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar elde edildi.

Öte yandan, kadınlarda ise değişkenlik gösteren hormon seviyeleri nedeniyle yetersiz uyumanın aşı üzerindeki etkisinin daha değişken olduğu tespit edildi. Fransa'da bulunan Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsünden araştırmanın yazarı Dr. Karine Spiegel, "Cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini etkilediğini immünoloji çalışmalarından biliyoruz. Kadınların bağışıklığı, adet döngüsünden, menopozdan ve doğum kontrol haplarından etkileniyor. Ancak baktığımız çalışmalarda cinsiyet hormonu hakkında herhangi bir veri yoktu." değerlendirilmesi yapıldı.

Spiegel, tam olarak ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğunu ölçmek ve cinsiyet hormonlarının aşılamadaki rolünü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Uzmanlar, yetersiz uyku nedeniyle Kovid-19 aşılarının da etkisinin azalabileceğini belirtiyor.

Ayrıca 6 saatten daha az uyumanın bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisinin 18-60 yaş aralığında, 60 yaşından büyüklere oranla daha fazla görüldüğü belirlendi. Chicago Üniversitesinden araştırmanın yazarı Eve Van Cauter, "İyi bir uyku aşının koruma süresini artırmakla kalmaz, aynı zamanda koruma süresini de uzatabilir." diye konuştu.

Araştırma, Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlandı.

Aşıların etkisinin kişiden kişiye göre değişeceğini kaydeden Van Cauter, insanların aşıların vücuttaki etkisini kontrol edemeyeceğini ancak uyku düzenlerini değiştirebileceklerini belirtti.

AA

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Son Haberler
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul Güncel
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı Sağlık
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var Teknoloji - Otomotiv
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm Sağlık
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm
Galatasaray'ın başı UEFA ile dertte. İki yıldızdan birinin takımdan gitmesi gerek Spor
Galatasaray'ın başı UEFA ile dertte. İki yıldızdan birinin takımdan gitmesi gerek
Bilim insanlarından müthiş keşif Sağlık
Bilim insanlarından müthiş keşif
Kuzey Kore, ABD’ye Tayvan tepkisi Dünya
Kuzey Kore, ABD’ye Tayvan tepkisi