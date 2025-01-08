Az yemek kilo almaya neden olabilir! Bilim insanlarından çarpıcı uyarılar

Kilo kaybı, genellikle kalori alımını kısıtlamak ve fiziksel aktiviteyi artırmak gibi iki ana faktöre dayandı. Ancak, son yıllarda yapılan bir dizi bilimsel araştırma, kilo verme stratejilerinde önemli bir yanlış anlamayı gözler önüne serdi. Özellikle öğle ve akşam yemeklerinde yapılan bu hatalar, kişinin metabolizmasında uzun vadeli değişikliklere neden olabildiğinin altı çizildi.

AZ YEMEK METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR: BİLİMSEL KANITLAR

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. John Smith, "Az yemek, vücudun açlık sinyalleriyle başa çıkmaya çalışırken metabolizmayı yavaşlatabilir. Vücut, daha az enerji aldığında, hayatta kalmak için daha az enerji harcamaya başlar, bu da kilo alımına yol açabilecek bir mekanizma oluşturur" dedi.

Dr. Smith'in açıklamasına göre, az yemek, aslında vücudun kalori depolamayı tercih etmesine neden olabilir, çünkü vücut, vücudu korumak adına bir tür savunma mekanizması geliştirir.

AZ YİYENLERİN KİLO ALMASININ SEBEBİ: YAVAŞLAYAN METABOLİZMA

Birçok kişi, öğünlerinde az yemek yiyerek kalori açığı yaratmaya çalışır. Ancak yapılan araştırmalar, bu stratejinin uzun vadede kilo vermek yerine, kilo alımına yol açabileceğini gösterdi.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bilimleri Profesörü Prof. Dr. Jane Cooper, "Az yemek, ilk başta bir miktar kilo kaybına neden olabilir, ancak bu durum sürdürülemez. Vücudunuz açlık durumunda olduğunda, metabolizma hızınızı yavaşlatır ve bu da daha sonra yemek yediğinizde kalorilerin daha hızlı bir şekilde depolanmasına yol açar" dedi.

Birçok insanın farkında olmadığı bir diğer önemli faktör ise, vücudun açlıkla başa çıkmaya çalışırken hormon seviyelerinde değişiklikler yapması.

Endokrinoloji uzmanı Dr. Louise Harris, "Az yemek, açlık hormonu olan ghrelinin seviyelerini artırır. Ghrelin yüksek olduğunda, kişi daha fazla yemek yeme eğiliminde olur ve bu da daha fazla kalori alımına yol açar" açıklamasında bulundu.

AZ YİYECEK TÜKETMEK, SONUÇTA DAHA FAZLA YEMEK YEME İHTİYACINI ARTIRIR

Bir diğer dikkat çeken bulgu ise, öğünlerde az yemek yiyen kişilerin daha sonra aşırı yemek yeme eğiliminde olması. Bu, genellikle vücudun, yetersiz beslenmeye karşı gösterdiği bir tepki olarak ortaya çıkar.

Psikoloji ve beslenme üzerine araştırmalar yapan akademisyen Prof. Dr. Emily Turner, "Az yemek, vücutta açlık duygusunun daha yoğun hissedilmesine ve bunun sonucunda fazla yeme isteği yaratılmasına yol açar. Bu mekanizma, vücudun hayatta kalma içgüdüsünden kaynaklanır. Kişi, açlıkla mücadele etmek için daha büyük porsiyonlar tüketmeye eğilimlidir" dedi.

DAHA FAZLA YEMEK YEDİĞİNİZDE NE OLUR?

Peki, az yemek yerine düzenli ve yeterli miktarda yemek yediğinizde ne olur?

Bilimsel araştırmalar, dengeli ve yeterli bir beslenme düzeninin, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu ve uzun vadede kilo kaybını desteklediğini gösterdi.

Beslenme uzmanı Dr. Michael Brown, "Daha az yemek yerine, besin açısından zengin ve dengeli öğünler tüketmek, vücudun enerji seviyelerini artırır ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Bu, kilo vermek için daha etkili bir yöntemdir" dedi.

Ayrıca, az yemek yerine düzenli olarak sağlıklı öğünler tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasına yardımcı olur. Bu, açlık hissini ortadan kaldırır ve daha az kalori ile daha uzun süre doygunluk sağlar.

AZ YEMEK KİLO ALIMINA YOL AÇAR MI?

Bilimsel araştırmalar, belirli öğünlerde az yemek yemenin metabolizma üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini gösterdi. Bu durum, uzun vadede kilo alımına yol açabilir.

Kilo vermek isteyenler için önerilen strateji, düzenli ve dengeli öğünler tüketmek, sağlıklı ve besleyici gıdaları tercih etmek, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi artırmak olduğu bildirildi.