Azar işiten gazeteci Hilal Köylü paylaştı: Bahçeli ile ilgili dikkat çeken ifadeler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Azar işiten gazeteci Hilal Köylü paylaştı: Bahçeli ile ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüş ayrılığınız var mı” sorusu üzerine tepki gösterdiği gazeteci Hilal Köylü’nün yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazeteci Hilal Köylü’nün “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüş ayrılığınız var mı” sorusu üzerine tepki gösteren Bahçeli, kadın gazeteciyi azarlayıp mesleğini bırakmasını söyledi. Bahçeli, Köylü’nün sorusuna sinirlenerek “Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" ifadelerini kullandı.

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KÖYLÜ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Gazeteci Köylü’nün grup toplantısı esnasında yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin açıklamaları için övgü dolu sözler kullandığı ortaya çıktı. Köylü, yaptığı paylaşımda “Bahçeli’nin meclis grup toplantısında bugün aşırı bir kalabalık var. Bahçeli ne söylerse yoğun alkış alıyor. - Ben Türk milliyetçisi doğdum. Türk milliyetçisi olarak öleceğim” sözleri çok alkış aldı, çook…” ifadelerine yer verdi.

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