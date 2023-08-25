Azat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Azat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Azat ne demek? Azat isminin anlamı nedir?

AZAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Azat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kesin kararlılık, sebat.

- Serbest, kurtulmuş, özgür.

AZAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Azat ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Azat ismini koymak caizdir.