Azealia Banks ve Matty Healy arasında gerilim mahkemeye taşındı

ABD’li rapçi Azealia Banks, The 1975 grubunun solisti Matty Healy’e karşı avukatı aracılığıyla bir ihtarname gönderdi. İhtarnamede, Healy’nin hakaret içerikli ve şiddet tehditi barındıran ifadelerine son vermesi istendi. Hukuki belgede ayrıca Healy’nin kamuoyuna özür dilemesi ve Banks’e 1 milyon dolar tazminat ödemesi talep ediliyor.

Geçtiğimiz hafta X platformunda başlayan tartışma, Healy’nin Charli XCX hakkında yaptığı bir yoruma Banks’in olumsuz tepki göstermesiyle büyüdü. Healy, Banks’i “başarısız ve kıskanç” olmakla suçlayarak "seni tokatlarım" ifadesini kullandı. Banks ise Healy’nin nişanlısı Gabbriette Bechtel’i hedef alarak aşağılayıcı yorumlarda bulundu. Healy, bu tartışmalar sonrası hesabını kapatmadan önce özür içerikli bir paylaşım yaptı ancak özür hakkında Sky News ve NBC News adlı kaynaklar doğrulama yapamadıklarını belirtti.

Healy’nin tehdit dolu ifadelerinin ardından Banks, avukatı Wallace Collins aracılığıyla bir açıklama yaptı ve tüm iddialarının arkasında durduğunu belirtti. İhtarnameye göre, Healy’nin bu tür tehdit ve hakaretleri devam ettirmesi durumunda yasal süreç derinleşecek.

Matty Healy ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Entertainment Weekly’ye göre Healy, “Bir kadına vurmayı ima ettiğim için özür dilerim, bu delilik” şeklinde bir tweet paylaşmıştı ancak bu gönderi de artık erişilemez durumda.

Bu olay, Banks’in sosyal medya tartışmaları nedeniyle daha önce de gündeme geldiği durumları hatırlatıyor. Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.