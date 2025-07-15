Azealia Banks’ten Conor McGregor’a şok suçlama: Çıplak fotoğraf ve tehdit iddiası

Banks, söz konusu mesajların ekran görüntülerini ve McGregor’a ait olduğu öne sürülen iki çıplak fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Banks, paylaşımlarında McGregor’a hitaben, “Bir kadına uygunsuz fotoğraflar gönderip sonra anlatmaması için tehdit mi ediyorsun? Benim kim olduğumu biliyor musun?” ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan mesajlarda, “Ağırlık çalışıyorum” ve “Fare olma, çünkü tüm fareler yakalanır” gibi notların yer aldığı belirtildi. Banks’in kısa süre içinde sildiği bir başka paylaşımda ise daha sert ifadeler kullandığı, Page Six tarafından aktarıldı. Olay, sosyal medyada hızla yankı uyandırdı.

BAZI KULLANICILAR SPORCUYLA DALGA GEÇTİ

Bazı kullanıcılar McGregor’ın tutumunu utanç verici bulurken, bazıları ise sporcuyla dalga geçti. İddialar, McGregor’ın özel hayatındaki skandallarla sıkça anıldığı bir dönemde gündeme geldi. McGregor’ın Geçmişteki Cinsel Saldırı DavasıConor McGregor, 2008’den bu yana nişanlısı Dee Devlin ile birlikte ve çiftin dört çocuğu bulunuyor. Ancak McGregor’ın adı, geçmişte de çeşitli skandallarla anılmıştı.

CİNSEL SALDIRIDAN CEZA ALMIŞTI

Banks’in iddiaları, McGregor’ın yaklaşık altı ay önce İrlandalı kadın Nikita Hand’in (sahne adıyla Nikita Ní Laimhín) açtığı cinsel saldırı davasını kaybetmesinin ardından geldi. 2018 yılında yaşanan olayla ilgili jüri, McGregor’ın cinsel saldırıda bulunduğuna hükmederek yaklaşık 250 bin euro tazminat ödemesine karar vermişti. Ceza davası açılmamış olsa da, McGregor bu kararı temyize taşımıştı. Olayla ilgili McGregor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.