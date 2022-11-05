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Azerbaycan Başbakanı: Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, "Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır. Beyanname, ilişkilerimizi stratejik müttefiklik seviyesine çıkarmıştır" dedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:34
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Azerbaycan Başbakanı: Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır

Azerbaycan Başbakanı: Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır
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Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile işgalden kurtarılan Şuşa’nın tarihi ve kültürel mekanlarında incelemelerde bulunduktan sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan savaşındaki başarısının, ülke tarihinin en önemli zaferlerinden olduğuna dikkati çeken Esedov, "Şuşa’nın kurtuluşu zafer günü olarak tarihe yazıldı. Azerbaycan’a yakın tüm halklar Şuşa’nın kurtuluşunu bizimle beraber kutluyor." ifadelerini kullandı.

"Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi stratejik müttefiklik seviyesine çıkarmıştır"

Esedov, Türkiye ile Azerbaycan arasında dünyada görülmemiş bir dostluk, kardeşlik ve müttefiklik ilişkisi olduğunu vurgulayarak "Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır. Beyanname, ilişkilerimizi stratejik müttefiklik seviyesine çıkarmıştır." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu kadar güçlü ve sağlam olmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yakın dostluklarının büyük etkisi olduğuna işaret eden Esedov, ülkeler arasındaki müttefiklik ilişkilerinin her sahada geliştiğini söyledi.

Esedov, "44 günlük vatan savaşının ilk anlarından itibaren Azerbaycan devletinin ve halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarız. Biz bu desteği hiç unutmayacağız." diye konuştu.

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