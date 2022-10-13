Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bölgede uzun vadeli barıştan yanayız

Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın Azerbaycan'ın önde gelen ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan'ın ekonomisine 4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı." dedi.

Ortak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Putin, Aliyev ile bölgedeki durumu görüşeceklerini söyledi.

"BÖLGEDE, BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN YETERİNCE TEZ ÖNERDİK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de ülkesinin, Rusya ile ilişkilerinin "müttefik etkileşim" seviyesine çıktığını belirterek "Önceki görüşmelerde üzerinde anlaştığımız projeler, ikili ticaretin artışını sağlayacak." dedi.

Ulaşım ve enerji alanındaki iş birliğinin de geliştiğini söyleyen Aliyev, bölgedeki duruma değinerek, "Bölgede, uzun vadeli barıştan yanayız. Barışın sağlanması için yeterince yapıcı tezler önerdiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.