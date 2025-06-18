Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi. Altun, ziyaret kapsamında Kahramanmaraş’ta inşa edilen “Azerbaycan Mahallesi”nin açılışı yapılacağını belirtirken; iki liderin, ikili ilişkilerle birlikte bölgesel gelişmeleri de değerlendireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Altun, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta "Azerbaycan Mahallesi" adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."