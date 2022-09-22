Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan'da gerçekleştirdiği en son görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda sürekli geliştiğini vurguladı.

Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletlerinin çıkarlarını yansıttığını belirten Aliyev, savaşta ve savaş sonrasında Azerbaycanlı gazilerin Türk doktorlar tarafından tedavi edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Kabulde Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlarından dolayı teşekkür ederek Koca'dan selamlarını Erdoğan'a iletmesini istedi.

Koca, Azerbaycan ve Türkiye devlet başkanları arasındaki sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağlarının diğer tüm kurumlar gibi sağlık bakanlıkları arasında da iş birliği için yol gösterici olduğunu ve bu konuda iki ülke bakanlıklarının yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, şehitler için başsağlığı, yaralı askerler için şifa diledi.

Koca, Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinerek, bu belgede yansıtılan hedefler doğrultusunda sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyim ve bilgilerinin Azerbaycan'la paylaşılmasının kardeşlik görevi olduğunu vurgulayan Koca, bugün düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu"nun öneminden bahsetti.

Koca, mevkidaşı Musayev'le görüştü

Bakan Koca, Azerbaycan temasları kapsamında mevkidaşı Teymur Musayev'le bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sağlık alanında var olan ilişkilere ivme kazandırılması amacıyla yeni projeler ele alındı.

Koca, mayıs ayında imzalanan Eylem Planı'nın en önemli unsurlarından biri olan Sağlık-İş Forumu'nu gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Koca ve Musayev, sağlık sistemleri, acil sağlık hizmetleri, sağlık bilgi sistemleri, sağlık eğitimi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.