Azerbaycan Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Karabağ’daki durumu ele aldı.

KAYNAK: AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemi başta olmak üzere, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgedeki mevcut durum ele alındı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin yeniden entegrasyonu konusunda diyaloğa kararlılığını vurgulayan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın Ermeni sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı tedbirler almaya devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan topraklarında sözde rejimin feshi, Ermeni silahlı güçlerinin silahsızlandırılması ve Azerbaycan topraklarından çıkarılması çalışmalarının sürdürüldüğü belirten Bayramov, Azerbaycan'ın da Ermenistan'la barış sürecinin ilerlemesi inden yana olduğunu Lavrov’a iletti.

Telefon görüşmesinde karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

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