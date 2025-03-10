Azerbaycan Dostluk Konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Dostluk Konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda "Azerbaycan Dostluk Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

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Orkestra Şefi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Fakhraddin Kerimov'un yöneteceği konserde, eğitimci ve piyanist Julia Kerimova solist olarak sahne alacak.

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Kerimova, konserde Azerbaycan'ın ünlü bestecileri Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın Arap Temaları Üzerine Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

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Ayrıca, konserde Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ve Kara Karayev’in "Don Kişot Senfonik Gravürleri" icra edilecek.

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Konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

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