Azerbaycan: Ermenistan evlerin girişine ve avlulara bubi tuzağı kurmuş

Dışişleri bakanlığı açıklamasında Ermenistan’ın diğer yasa dışı faaliyetlerinin yanı sıra Azerbaycan topraklarına mayın döşemeye devam ettiğini vurgulayarak “Genel olarak, son 30 yılda 3345 kişi kara mayını kurbanı oldu. 2020 Vatanseverlik Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, 266 kişi kara mayını kurbanı oldu ve 3'ü gazeteci olmak üzere 45 kişi öldü. Ölen 45 kişiden 35'i sivil. Son 30 yılda 38 kadın ve 357 çocuk mayın kurbanı oldu” denildi.

LAÇIN’DAKİ KÖY EVLERİNİN GİRİŞİNE VE AVLULARINA BUBİ TUZAĞI KURULMUŞ

Bakanlık Laçın bölgesinde Ağustos ayından itibaren 2021'de Ermenistan tarafından üretilen E-001 M olarak işaretlenmiş 1.400'den fazla anti-personel kara mayını ve 3 Ekim’den itibaren Laçin’deki Zabukh ve Sus köylerindeki evlerin girişine ve avlularına yeni kurulmuş ‘bubi tuzağı’ bulunduğunu vurguladı. Bu mayınların Laçın’a, Laçın Koridorunun suistimal edilerek getirildiğini vurgulayan Bakanlık, “Ayrıca, bu durumun Ermenistan'ın son on yılda kara mayınları üretmediği veya ihraç etmediği iddialarının aslında hiçbir dayanağı olmadığını da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan tarafından 10 Ekim 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Anlaşma sonrasında Azerbaycan tarafına gönderilen mayın haritasının doğruluğunun yüzde 25 olduğu, ayrıca mayınların yüzde 55’inin harita dışı yerlerde patladığının altı çizildi. Azerbaycan tarafının mayınların temizlenmesi konusunda yardım çağrısını içeren, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben ve tüm BM üyelerinin bilgisi dahilinde olan bir mektup yazdığı ifade edilerek “Eylül 2022'de Azerbaycan tarafı ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ), Ermenistan'ın topraklara mayın yerleştirmeye devam etmesinin ICJ'nin 7 Aralık 2021 tarihli ara kararlarını açıkça ihlal ettiğini resmen bildirmiş ve ilgili kanıtları sunmuştur” denildi.