25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan: Ermenistan'a müzakereler için belirli bir tarih ve yer önerdik

Azerbaycan: Ermenistan'a müzakereler için belirli bir tarih ve yer önerdik

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Ermenistan'ın yapıcı ve samimi bir şekilde müzakerelere katılmasını umuyoruz” dedi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 05:00
Takip Et

Azerbaycan: Ermenistan'a müzakereler için belirli bir tarih ve yer önerdik

Azerbaycan: Ermenistan'a müzakereler için belirli bir tarih ve yer önerdik
+
Aa
-

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında konuşma yaptı.

“ERMENİSTAN'IN YAPICI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİNİ VE MÜZAKERELERE GERÇEKTEN DAHİL OLACAĞINI UMUYORUZ”

Azerbaycan'ın ateşkes rejimini yeniden tesis etmek için iyi niyet ve samimi irade gösterdiğini ifade eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “12-14 Eylül 2022'de Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonundan sonra Azerbaycan, insani sonuçları ortadan kaldırmakla meşgul. Bu bağlamda ölen askerlerin kalıntılarını tek taraflı olarak Ermenistan'a iade etmeye hazır olduğunu ilan ettik ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni bu konuda bilgilendirildi. Azerbaycan gerilimle istemiyor. Aslında son zamanlarda çatışmalar, yatırım ve yeniden yapılanma projelerinin uygulandığı bölgelere yakın yerlerde gerçekleşti. Ayrıca son gerginlik, Ermenistan'da son 30 yıldır gördüğümüz tabloyla çok uyumlu. Ermenistan her defasında ciddi provokasyonlara başvurmakta, belirleyici aşamada bir atılım yapabilmek için gerekli kararları alma sorumluluğundan kaçmaktadır. Ermenistan'ın mevcut yönetiminin kendilerinden önce gelenlerin yolundan gitmemesini ve bölgede barış ve güvenlik için fırsat penceresini kasten kapatmamasını istiyorum” dedi.

Azerbaycan’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu defalarca ilan ettiğini ve bu amaçla kendi heyetini oluşturduğunu dile getiren Bayramov, “Aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin başlatılması, uluslararası ulaşım ağının bir parçası olan Zengezur koridorunun oluşturulması da dahil olmak üzere ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması yönünde çaba sarf etti. Son aylarda Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan diyalog da dahil olmak üzere temaslardaki dinamiklerin artmasına rağmen, Ermenistan’ın geçmişteki gibi müzakereleri taklit ettiğini görüyoruz ve yükümlülüklerini dürüstçe yerine getirmek yerine çoğu zaman provokasyonlara başvuruyor, gerginlik yaşatıyor ve Azerbaycan ile devam eden normalleşme sürecini baltalıyor. Azerbaycan'da bölgemizin yeterince çatışma, yıkım ve acı gördüğüne inanıyoruz. Her iki ulusumuzun da çatışma sonrası normalleşmeye tam anlamıyla ve yürekten katılma zamanı geldi, böylece nihayet tarihimizin trajik sayfasını kapatabilir ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmeye başlayabiliriz. Azerbaycan tarafının taahhüdü oradadır. Ermenistan'ın nihayet yapıcı bir şekilde karşılık vereceğini ve müzakerelere gerçekten dahil olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelmeye kararlı olduğunu belirten Bakan Bayramov, şöyle konuştu:

“Ermenistan'ı durumu daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Ermenistan, dostane komşuluk ilişkileri kurulması ve bölgede istikrarlı bir durum oluşturmak için normalleşme sürecine yapıcı bir şekilde katılmalıdır. Bu kapsamda, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin AB Konseyi Başkanı ile 31 Ağustos 2022 tarihinde Brüksel'de yapılan dördüncü toplantısında varılan mutabakata göre, Azerbaycan, Ermeni tarafına pratik çalışmalara başlamaya hazır olduğunu teyit etmiştir. Görüşmenin hemen ardından Ermenistan'a bu tür müzakereleri yürütmek için belirli bir tarih ve yer önerdik."

“LAÇIN'DA ÇOK SAYIDA ERMENİSTAN'DA ÜRETİLEN MAYIN BULUNDU”

Ermenistan’ın 10 Kasım Üçlü bildirisinde belirtildiği gibi silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmediğini söyleyen Bayramov, “Ermenistan, Azerbaycan topraklarında mayın yerleştirme dahil çeşitli askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Son zamanlarda, Azerbaycan'ın Laçın ilinde 2021 yılında Ermenistan'da üretilen çok sayıda anti-personel mayın bulundu. Bir dizi siyasi ve askeri provokasyonun ardından, özellikle iki ülkenin liderleri arasındaki dördüncü Brüksel toplantısından sonra, Ermenistan 12-13 Eylül gecesi sınır hattı boyunca büyük çaplı askeri provokasyona başvurdu ve Azerbaycan'ın askeri mevzileri arasındaki yollara gece vaktinden ve karmaşık araziden yararlanarak mayın yerleştirmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
2
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
3
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
4
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
5
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
6
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
7
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.