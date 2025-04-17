Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan'a serbest geçiş sağlamasını bekliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden ulaşımın sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Azerbaycan için bu geçişin kelimenin tam anlamıyla engelsiz olması gerekiyor. Vatandaşların ve yüklerin Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) serbestçe geçişi sağlanmalıdır." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanja Fajon'la ortak basın toplantısında konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin faydalı olduğunu belirten Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Azerbaycan'ın beklentilerini mevkidaşına bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.

Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Erivan'dan "Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi" ve "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesi"ni beklediklerini vurguladı.

Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında engelsiz geçişin yeniden sağlanması konusunun da iki ülkenin gündeminde olduğunu bildiren Bayramov, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bu konuda henüz pratik bir sonuç elde edilemedi. Azerbaycan, kendi topraklarında bu yolun inşası konusunda ilerleme kaydetti, Ermenistan ise henüz yükümlülüklerini yerine getirmedi. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşım bağlantılarının kurulması özel yaklaşım gerektiriyor. Çünkü bu çok özel bir durum. Çünkü bizim coğrafyamızda bir ülkenin ikiye bölündüğü bir durum yok. Bunun tarihsel boyutuna girmek istemiyorum fakat bugün durum bu şekilde. Ermenistan, 2020'de bu geçişin gerçekleşeceğine dair taahhütte bulundu ve bu taahhüt yerine getirilmelidir. Azerbaycan için bu geçişin kelimenin tam anlamıyla engelsiz olması gerekiyor. Vatandaşların ve yüklerin Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) serbestçe geçişi sağlanmalıdır. Bu, Ermenistan mevzuatında gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin kısa, uzun veya orta vadede bu durumu değiştirme olasılığını yaratmayacağını garanti eden bir taahhüt olmalıdır. Azerbaycan, Ermenistan'dan serbest geçişin sağlanmasını bekliyor."

Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Fajon da Azerbaycan'la Ermenistan'ın barış anlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlamasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Fajon, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasından yana olduklarını belirterek, "Tarafları biran önce barış anlaşmasını imzalamaya çağırıyorum. Güney Kafkasya barışı hak ediyor." diye konuştu.