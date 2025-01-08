Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu

Kaynak: İHA
Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Bakü-Kazan güzergahındaki tüm uçuşları, uçuş güvenliği dolayısıyla süresiz olarak durdurdu. AZAL'ın uçuşları durdurğu Rus kenti sayısı 11'e yükseldi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), bugünden itibaren Rusya'nın Kazan kentine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdu.

AZAL tarafından yapılan açıklamada, uçuşların uçuş güvenliği dolayısıyla durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu havalimanına bileti olan yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu belirtildi.

AZAL, daha önce Rusya’nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volqoqrad, Ufa, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Grozni ve Mahaçkale şehirlerine uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Azerbaycan, Kazan ile birlikte Rusya’daki 11 kente uçuşları durdurmuş oldu.

AZAL UÇAĞI RUS HAVASINDA VURULMUŞ, KAZAKİSTAN'DA DÜŞMÜŞTÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'daki Grozni kentine gitmek üzere 25 Aralık'ta havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu. Kazakistan'a yönlendirilen yolcu uçağı, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.

Son Haberler
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'a kardeşinden cinsel istismar davası
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'a kardeşinden cinsel istismar davası
Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu
Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü
Yenidoğan Çetesi'nin yaşattığı korkular sürüyor. "Bebeklerini kaybeden aileler fethi kabir istiyor"
Yenidoğan Çetesi'nin yaşattığı korkular sürüyor. "Bebeklerini kaybeden aileler fethi kabir istiyor"
Marketten aldığı galetadan zımba çıktı
Marketten aldığı galetadan zımba çıktı