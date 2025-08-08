Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlandı



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşması imzalamak üzere Beyaz Saray'a geldi.

İki lider de ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'ın kapısında karşılandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı. Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkilerin de başlayacağını ifade etti.

Trump ayrıca, Zengezur Koridoru'nun da faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray, bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington'da imzalanan anlaşmanın, "barış için bir yol haritası" olacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, telekonferans yoluyla basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Kelly, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla düzenlenecek törende imzalanan anlaşmanın, "barışa giden süreçte bir yol haritası" olacağını vurguladı.

Bu iki ülkenin ABD ile olan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin de derinleşeceğini ve yeni ikili anlaşmaların işbirliklerini artıracağını belirten Kelly, "Anlaştıkları yol haritası, her iki ülkeye, Güney Kafkasya bölgesine ve ötesine fayda sağlayacak işbirliğine dayalı bir gelecek inşa edecek. Barışa giden bu yolu kesinleştirerek, Güney Kafkasya bölgesinin ticaret, transit ve enerji alanlarındaki büyük potansiyelini ortaya çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.